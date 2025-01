Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze kommt nach Neusäß

Ein Frühstück mit Katharina Schulze, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayerischen Landtag, unter dem Motto „Seien wir ehrlich – Lügen sind keine Meinung“ gibt es am Samstag, 8. Februar, ab 10.30 Uhr in der Begegnungsstätte St. Ägidius in Neusäß. Mit bio-regionalen Produkten und Live-Musik soll es Möglichkeit für Information und Gespräch geben. Mit dabei ist auch Direktkandidat im Wahlkreis Augsburg-Land, Helmut Schmidt. Die Grünen laden ein, die Gelegenheit zu nutzen, um mehr über die aktuellen politischen Herausforderungen zu erfahren und sich aktiv in die Diskussionen einzubringen. (AZ)

