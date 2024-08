Grundschule in Westheim wird ab nächster Woche abgerissen

Nur noch wenige Tage wird sie in Westheim im Straßenblock zwischen Von-Ritter-, Hindenburg- und Dr.-Rost-Straße stehen, die alte Grundschule samt Feuerwehrgebäude. Schon vor Jahren hatte die Stadt Neusäß den Abriss beschlossen. Auf dem Gelände soll ein Neubau entstehen, der genügend Platz für Unterricht, Nachmittagsbetreuung, Sport und die Feuerwehr bieten soll. Am kommenden Montag, 19. August, werden nun die Abrissarbeiten beginnen, teilt die Stadt Neusäß mit.

Es ist ein Projekt, das die Stadt Neusäß dauerhaft beschäftigt: Die Grundschulen in den einzelnen Stadtteilen und die Mittelschule sollen regelmäßig saniert und so auf dem neuesten technischen und baulichen Stand gehalten werden. Das letzte Großprojekt in diesem Rundlauf war die Sanierung der Eichenwaldschule in Neusäß selbst. Herausgekommen ist ein modernes Schulgebäude, das neuen pädagogischen Anforderungen entspricht. Erst vor einigen Monaten wurde die dazugehörige Unterkunft für die offene Ganztagsbetreuung in Betrieb genommen.

In Westheim kam eine Sanierung nicht infrage

Doch an der Grundschule Westheim kamen Bauausschuss und Stadtrat zu einem anderen Ergebnis: Nicht eine Sanierung, sondern ein Abriss des Gebäudes aus den Sechziger Jahren und ein Neubau schienen die pragmatischste Lösung. Da der Neubau auf demselben Grundstück entstehen soll, auf dem heute die Schule steht, wurden zunächst ein Übergangsquartier für den Unterricht und auch für die Feuerwehr gesucht. Eine Übergangsschule ist inzwischen auf der Seitz-Wiese an der Von-Rehlingen-Straße aufgebaut. Sie besteht aus mehreren Containern und wird die Westheimer Grundschulkinder die nächsten Jahre aufnehmen.

Eine neue Ampelanlage soll für mehr Schulwegsicherheit in Westheim zur Übergangsschule sorgen. Foto: Andrea Faber

Mitte Juli war die Containerschule der Öffentlichkeit vorgestellt worden und hatte bei den Besuchern und Besucherinnen vor allem für Erstaunen über den Komfort und die guten Klimaverhältnisse gesorgt. Sorge hatte einigen Westheimer Eltern im Vorfeld jedoch der veränderte Schulweg bereitet. Die Stadt Neusäß hat nun reagiert und an der Von-Rehlingen-Straße anstelle des bereits bestehenden Lotsenübergangs eine Ampelanlage für rund 60.000 Euro dauerhaft errichtet. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler nicht nur sicher zur Übergangsschule gelangen, sondern später auch wieder zu ihrem neuen Schulgebäude.

Der Umzug musste in die Sommerferien verschoben werden

Ursprünglich war der Umzug der Schule in die Container bereits für die vergangenen Osterferien geplant gewesen. Erst Ende vergangenen Jahres war klar geworden, dass dieser Zeitplan nicht zu halten sei. Nun ist die Schule erst in den Sommerferien umgezogen, Tafeln, Computer und andere Möbel sind inzwischen versetzt. Auch die Feuerwehr Westheim ist inzwischen in ihr Interimsgebäudes am Güterbahnhof/Ecke Westheimer Straße umgezogen. Dort sind eine Leichtbauhalle aus Fertigmodulen, ein Anhängerstellplatz, zwei Fahrzeugstellplätze, ein Büro und Toiletten entstanden und von dort aus kann die Freiwillige Feuerwehr ihre Einsätze uneingeschränkt starten.

Bleiben noch die Sportvereine, die ihre Übungszeiten in der Turnhalle in Westheim hatten: Ihnen werden Nutzungszeiten in anderen Hallen in der Umgebung angeboten, unter anderem auch im Augsburger Bärenkeller. Das gesamte Projekt ist das aktuell größte Bauvorhaben der Stadt Neusäß mit geplanten Kosten von mehr als 26 Millionen Euro. Der Neubau soll im Frühjahr 2025 beginnen und möglichst bis 2027 abgeschlossen sein.

Abriss bringt Einschränkungen im Verkehr mit sich

Vorab bringen die Abbrucharbeiten Behinderungen im Verkehr mit sich. Wie die Stadt Neusäß mitteilt, wird die Bahnunterführung an der Hindenburgstraße bereits vor Beginn der Abbrucharbeiten zu einer Einbahnstraße, es ist dann nur die Durchfahrt von der Von-Rehlingen-Straße in Richtung Von-Ritter-Straße möglich. Die Bushaltestelle am Schulgebäude entfällt während der Baumaßnahme ersatzlos. Die nächstgelegene Bushaltestelle befindet sich an der Von-Rehlingen-Straße 24 vor der Glaserei Rohrig.

Zwischen August bis etwa Mai 2025 kommt es zudem im Gebiet rund um die Dr.-Rost-Straße, Von-Ritter-Straße und Hindenburgstraße immer wieder zu halbseitigen Straßensperrungen und in einzelnen Fällen zu Vollsperrungen. Die Anwohner werden rechtzeitig über entsprechende Vollsperrungen informiert. Rad- und Autofahrer werden gebeten, Fahrten in dieses Gebiet möglichst zu vermeiden. Auch für Fußgänger wird es punktuell zu Einschränkungen kommen. In Teilbereichen der Dr.-Rost-Straße sowie an den Parkbuchten im Kreuzungsbereich der Hindenburgstraße besteht während dieser Zeit ein absolutes Halte- und Parkverbot.