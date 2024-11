Hausfassade in Neusäß mit ekliger Flüssigkeit beschmiert

Am frühen Freitagabend wurde in Neusäß ein Haus „attackiert“: Laut Polizeibericht wurde zwischen 17.20 und 18.15 Uhr die Fassade eines Einfamilienhauses in der Nähe des Schulzentrums mit einer übelriechenden Flüssigkeit beschmiert. Da sich ein betroffenes Fenster und ein Teil der Fassade nicht rückstandslos reinigen ließen, entstand ein Sachschaden in etwa von 1000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am fraglichen Freitagabend etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter Tel: 0821/323-1810 entgegen. (dav)

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hausfassade Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis