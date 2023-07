Hohe Energiekosten: Titania braucht noch mehr Geld

Zum Halbjahr legt die Kämmerei dem Finanzausschuss die Zahlen für den laufenden Haushalt vor. Die sind recht gut. Doch das Freizeitbad hat Bedarf.

Hohe Energiekosten, Bedarf beim Personal und allgemein gestiegene Unterhaltskosten: Das sind die Gründe, die der Leiter der Finanzverwaltung der Stadt Neusäß, Ulrich Zillner, dem Finanzausschuss vorlegte, um dem Freizeitbad Titania für das laufende Jahr eine weitere Finanzspritze zukommen zu lassen. Am Ende stimmte der Ausschuss einstimmig für eine Kapitalstärkung des Bads von 750.000 Euro. Den Haushalt der Stadt Neusäß belastet das Titania noch an einer anderen Stelle. Am Ende wurde ein Nachtragshaushalt beschlossen.

Vor wenigen Wochen hatte das Titania eine Zeit lang geschlossen. Jedes Jahr im Sommer werden während der Revision dringende Arbeiten durchgeführt. In diesem Jahr ging es auch darum, den Beginn für ein Konzept zur Senkung der Energiekosten zu beginnen. Unter anderem wurden dafür Teile der Technik erneuert. Im kommenden Jahr beginnt der Austausch der Beckenwasserpumpen. Dafür war bereits Geld im Haushalt 2023 vorgesehen, der Betrag wird nun dafür im kommenden Jahr verwendet.

Es bleibt mehr Geld in den Rücklagen der Stadt

Das ist nicht allein bei diesem Posten für das Titania so. Auch der Neubau der Grundschule Westheim samt Feuerwehrgerätehaus zieht sich länger, als zunächst bei den Haushaltsverhandlungen für 2023 noch gedacht. Weil die meisten Ausgaben erst im nächsten Jahr fällig werden, müssen mehr als sieben Millionen Euro weniger als gedacht aus den Rücklagen der Stadt Neusäß entnommen werden. Die Entnahme verringert sich von geplanten knapp 13 auf inzwischen noch gut sechs Millionen Euro.

Der Betrieb der offenen Ganztagsschule an der Eichenwaldschule wird teurer als zunächst gedacht. Grund sind gestiegene Personalkosten. Foto: Marcus Merk

Eine Entwicklung, die Kämmerer Zillner in gewisser Weise vorhergesehen hatte. In den vergangenen Jahren sei nie so viel vom Ersparten tatsächlich verbraucht worden, wie zunächst gedacht, hatte er bei den Haushaltsverhandlungen im vergangenen Dezember gesagt. Dennoch mussten die Ausschussmitglieder wegen größerer Veränderungen im Zahlenwerk von mehr als 800.000 Euro über einen Nachtragshaushalt abstimmen. Die wichtigsten Posten zählte Zillner auf.

Offene Ganztagsschule wird für die Stadt teurer

So steigen die Kosten für die offene Ganztagsschule, die das Kinderzentrum St. Simpert für die Stadt Neusäß durchführt, deutlich. Statt der eingeplanten 120.000 Euro kostet das Angebot nun 55.000 Euro mehr. Grund sind gestiegene Personalkosten. Die muss auch der Landkreis Augsburg stemmen. Während man bei der Stadt Neusäß gut kalkuliert und Tariferhöhungen im Haushalt bereits berücksichtigt habe, so Greiner, fielen die Tariferhöhungen im Landratsamt mit 3,5 Millionen Euro ins Gewicht. Die Stadt Neusäß bekam nun die Nachricht, dass die Kreisumlage um 226.000 Euro erhöht werde.

Für weitere Grundstückskäufe in der zweiten Jahreshälfte in Höhe von 3,1 Millionen Euro werden weitere 600.000 Euro benötigt. Für eine Streetballfläche beim Bolzplatz Schlipsheim werden 40.000 Euro eingeplant. Solch eine Fläche hatte der Jugendbeirat vorgeschlagen. Das Vorhaben soll zunächst jedoch in seinen Auswirkungen mit Anwohnerinnen und Anwohnern besprochen werden. Der Nachtragshaushalt wurde einstimmig angenommen.