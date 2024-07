Holunder-Wanderung am 27. Juli in Neusäß

Der Landschaftspflegeverband lädt am Samstag, 27. Juli, von 14 bis 16.30 Uhr, nach Neusäß ein. Auf einer spannenden Pflanzen-Wanderung wird gemeinsam mit Harald Harazim nach dem „Multitalent“ Holunder gesucht. Dabei können Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Laufe eines bunten „Holundernachmittags“ Märchen und Geschichten rund um die Heilpflanze hören und neben den heilkundliche auch ihre kulinarischen Seiten kennenlernen. Mit etwas Geschick lassen sich aus dem Holz der Heilpflanze Pfeifen, Fernrohre und Ketten des vielseitigen Strauchs herstellen. Treffpunkt der kostenfreien Veranstaltung ist am Schloss Hainhofen in der Ottmarshauser Straße neben der Feuerwehr. Anmeldung bis 23. Juli per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungen des LPV unter „Aktuelles & Infos“ auf www.lpv-landkreis-augsburg.de. (AZ)