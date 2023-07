Neusäß

vor 32 Min.

John Garner will das Neusässer Stadtfest rocken

Plus Die Augsburger Band tritt am Samstag, 8. Juli, auf dem Neusässer Stadtfest auf. Sie verraten, woher der Bandname kommt, obwohl keiner von ihnen John heißt.

Von Melanie Langenwalter

Stefan, du bist anfangs als Solo-Künstler schon unter dem Namen John Garner aufgetreten, wie kam es zu dem Namen?



Stefan Krause: Felix, der jetzt auch in der Band spielt, und ich waren vor etwa zehn Jahren in Irland. Wir gingen in den nächsten Pub. Schließlich kam der Besitzer und hat gefragt, woher wir kommen. Wir haben ihm dann erzählt, dass wir Musiker aus Deutschland sind. Das fand er ganz toll und meinte, dass sie heute eine Session machen und ob wir nicht bleiben wollen. Haben wir dann auch gemacht. Das war so ein schöner Tag und wir waren so dankbar, dass wir beschlossen haben ihm ein Lied zu schreiben und dieser Herr hieß tatsächlich: John Garner. Das Lied wurde leider nichts, aber der Name ist geblieben.

Ihr seid eine Augsburger Band, seid ihr auch alle aus Augsburg oder wie ist da die Verbindung?



Lisa Seifert: Es kommt eigentlich niemand gebürtig aus Augsburg außer Chris. Aber wir wohnen mittlerweile alle in Augsburg, es ist unsere Wahlheimat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen