Neusäß

vor 14 Min.

Jugendliche mit einer Waffe lösen in Neusäß großen Polizeieinsatz aus

Plus Anwohner in Neusäß bemerken zwei junge Männer, die mit einer Waffe hantieren. Auch Schüsse sind zu hören. Die Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an.

Von Matthias Schalla

Es waren dramatische Szenen, die sich in Neusäß in der Nähe des Margeritenwegs am Sonntag abgespielt hatten. "Wir sahen, wie die Polizei mit Blaulicht anrückte und einen jungen Mann verfolgte", sagt eine Anwohnerin. Eine Polizistin hätte sogar ihre Waffe gezogen und den Flüchtenden auf seinem Rad aufgefordert, stehenzubleiben. Zusammen mit ihrem Kollegen hätte dann der Verdächtige zu Boden gebracht werden können. Die Frau habe ihn mit der Pistole in Schach gehalten, während der andere Polizist ihm die Handschellen anlegte. "Dabei haben sie immer wieder gerufen 'wo ist deine Waffe' und 'wo ist der andere?'", schildert die Anwohnerin den Moment der Festnahme. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt nun ein Sprecher der Inspektion in Gersthofen, was genau an diesem Tag passiert ist.

