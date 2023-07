Klein, aber gigantisch: Gute Stimmung auf dem Neusässer Stadtfest

Am sommerlichen Samstagabend auf dem Neusässer Stadtfest drängen sich die Besucher dicht an dicht. Die Leute wollen einfach raus und feiern.

Bei Traumwetter zog es am Wochenende Tausende aufs Neusässer Stadtfest. Wem es am Spätnachmittag noch zu heiß war, hatte abends keine Chance mehr, auf dem Festgelände einen Sitzplatz zu ergattern und musste die Konzerte im Stehen genießen. Denn aufgrund der Fernwärme-Baustellen war das Festareal diesmal kleiner und es gab nur eine Bühne im Ägidiuspark.

Doch vor allem Familien mit Kindern zog es schon früh zu den verschiedenen Attraktionen. So bildet sich auf dem Spielplatz am Samstag kurz nach der Eröffnung eine lange Schlange für das kostenlose Kinderschminken. Thoa und Nathalie zaubern den Kindern mit viel Geschick unter anderem bunte Schmetterlinge, Blümchen aber auch Pikachu ins Gesicht. Als es dann um Viertel vor sieben heißt: „bitte nicht mehr anstellen“, sorgt das für einige traurige Gesichter. Aber zum Glück gibt es ja noch mehr zu entdecken. Auf dem Spielplatz, bei den Handballern des TSV Neusäß, können Klein und Groß ihre Wurfgeschwindigkeiten messen. Im Ägidiuspark ist an der Wackelleiter viel Geschick gefragt, denn die kann sich um 360 Grad drehen und sorgt für einige Lacher.

Die Kletterstation war bei den Kindern sehr beliebt. Foto: Marcus Merk

Etwas weiter vor der Ägidiuskirche ist die Freiwillige Feuerwehr Neusäß vor Ort. Wer einmal einen echten Feuerwehrhelm anziehen will oder sich in ein Feuerwehrauto setzen möchte, ist hier richtig. Ein besonderes Highlight auf dem Kirchenvorplatz bietet die Spinnenfrau. Mit ihrer Luftartistik in acht Metern Höhe begeistert sie Jung und Alt.

"The Hep Cats" begeisterten mit ihrem 50-er Jahren Rock 'n' Roll vor allem die Älteren. Foto: Marcus Merk

Manche schwangen sogar vor der Bühne das Tanzbein. Foto: Marcus Merk

Vor der Bühne wird zu den "Hep Cats" getanzt

Währenddessen gibt es auf der Parkbühne mit der Band „The Hep Cats“ eine musikalische Zeitreise, zurück in die 50er- und 60er-Jahre mit Rock 'n' Roll. Vor allem bei den Älteren kam das gut an und lockte einige sogar vor die Bühne, um das Tanzbein zu schwingen. Mit zunehmender Dunkelheit und kühleren Temperaturen wagen sich immer mehr Leute nach draußen und sorgen für lange Warteschlangen an den Getränkeständen. Ab 21 Uhr sorgt dann „John Garner“ mit emotionalem Folk-Rock für super Stimmung im gesteckt vollen Park.

Viele Familien hatten viel Spaß beim Mitmachkonzert der Musikspatzen. Foto: Marcus Merk

So sorgt das kleinere Stadtfest bei einigen Besuchern für gemischte Gefühle. Während es den einen gar nicht auffällt, und sie sich freuen, dass "gefühlt einfach alle da sind, die wir kennen", sind andere ein bisschen enttäuscht. Die meisten sind nach den Corona-Jahren aber froh, dass überhaupt etwas stattfindet. So auch Josef und Daniela Müller aus Gablingen. Sie kommen jedes Mal zum Stadtfest und finden es schade, dass es diesmal nur eine Bühne gibt. „Dadurch drängen sich alle eng auf einem Fleck“, sagt Daniela Müller und ihr Mann ergänzt: „Ja, das ist schade, aber besser als gar nichts!“ Sie freuen sich auf einen schönen Abend.

Auch im Stereoton wird gefeiert bis in die Nacht

Super Stimmung und volles Haus verzeichnete auch eine weitere Veranstaltung in Neusäß für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Im Jugendkulturhaus Stereoton sorgte die „Summer Sound Party“ für ordentlich Stimmung. Bereits eine halbe Stunde vor Einlass warteten die ersten gespannt vor dem Eingang. Eine Mädelsgruppe aus Aystetten ist sehr begeistert und würde sich eine solche Party in Neusäß öfter wünschen. Im Stereoton wurde dann gefeiert bis tief in die Nacht.

Bei der Summer Sound Party im Stereoton wurde bis spät in die Nacht Party gemacht. Foto: Marcus Merk





Das Stadtfest geht ab Donnerstag, 13. Juli, weiter und endet am Sonntag, 16. Juli. Das Programm gibt es im Internet unter www.neusaess.de/stadtfest.