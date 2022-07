Neusäß/Landkreis Augsburg

vor 35 Min.

400 Absolventen der FOS/BOS Neusäß haben den Kopf nie in den Sand gesteckt

Plus An der FOS/BOS in Neusäß feiern 400 junge Frauen und Männer ihre Fachhochschulreife. Sie werden für ihren Umgang mit der schwierigen Schulzeit in der Pandemie gelobt.

Von Anne Eberhard

Rund 400 junge Frauen und Männer bekamen am Donnerstag und Freitag in Neusäß ihre langersehnten Zeugnisse. Die Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule und der Berufsoberschule Neusäß (FOS/BOS) wurden in insgesamt drei Veranstaltungen feierlich verabschiedet. Schulleiterin Manuela Meixner bestärkte die ehemaligen Schülerinnen und Schüler darin, diesen und alle kommenden Erfolge zu feiern. Wenn sie zukünftige Projekte mit demselben Mut und Elan angingen, die sie in den vergangenen Jahren bewiesen hätten, werden das noch viele Erfolge sein, zeigte sich die Schulleiterin überzeugt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen