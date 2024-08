Mann wil Schnaps im Wert von 165 Euro klauen

Schnaps im Wert von 165 Euro wollte ein 23-Jähriger am Samstag in Neusäß klauen. Wie die Polizei berichtet, beobachte ein Mitarbeiter eines Supermarkts in der Daimlerstraße, wie der junge Mann mehrere Alkoholflaschen in seinem Rucksack versaute. Als er, ohne zu bezahlen, den Kassenbereich passierte, wurde er angehalten. Der 23-jährige hatte Spirituosen im Wert von ca. 165 Euro gestohlen. Er erhielt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

Schnaps Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis