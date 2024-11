Millioneninvestitionen in Neusäß: Jetzt geht es nicht mehr ohne Schulden

Noch stecken die Mitglieder des Finanzausschusses in Neusäß mitten in den Haushaltsberatungen, aber die Grundzüge des Etats 2025 sind bereits absehbar: Die Großprojekte der kommenden Jahre wie Schule und Feuerwehrhaus Westheim sowie Feuerwehrhaus in Neusäß in zweistelliger Millionenhöhe lassen sich nun ohne Kreditaufnahme nicht mehr stemmen. 28,5 Millionen Euro sind eingeplant, zudem werden voraussichtlich rund 16,5 Millionen aus den Rücklagen entnommen.

