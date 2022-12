Mitmachaktion: In Neusäß treffen sich Engel und Nikoläuse

Zum Gottesdienst in der Ägidiuskirche in Neusäß sind auch Nikolaus, Knecht Ruprecht und Engel eingeladen. Jeder, der möchte, kann verkleidet kommen.

"Von draußen, vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!", diesen Ausschnitt aus dem Gedicht "Knecht Ruprecht" von Theodor Storm wird man bald wieder hören. Denn nicht mehr lange und es ist Nikolaustag. Ein bisschen später trifft sich die Nikolaus-Gesellschaft Schwaben und Altbayern in Neusäß. Auch die Aktionsgemeinschaft Neusäß hat zu diesem Treffen etwas geplant.

Kein Weltrekordversuch beim Nikolaustreffen

Am dritten Adventswochenende hat die Nikolaus-Gesellschaft Schwaben und Altbayern ein internationales Nikolaustreffen in Neusäß geplant. Darsteller aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich haben sich dazu angemeldet. Die Nikolaus-Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, den "Nikolausbrauchtum in seiner ursprünglichen Form zu erhalten", sagt Dennis Artmeier, Präsident der Nikolaus-Gesellschaft. Ursprünglich wollte die Nikolaus-Gesellschaft, die das Treffen gemeinsam mit der Aktionsgemeinschaft Neusäß veranstaltet, bei dem Treffen auch einen Weltrekord knacken. 97 Darsteller hätten dafür zusammenkommen müssen. Nikolaus, Knecht Ruprecht und auch Engelchen hätten dazu gezählt. Daraus wird nun leider doch nichts. "Wir können die Regularien so kurzfristig nicht umsetzen", erklärt Dennis Artmeier. Daher nun die Absage des Weltrekordversuchs.

Gutscheine für alle Nikoläuse, Knechte Ruprecht und Engel

Aber aufgepasst! Auch wenn es keinen Weltrekordversuch gibt, soll das Treffen von Nikolaus, Knecht Ruprecht und Engelchen nicht wegfallen. Am Samstag, 10. Dezember, findet um 15.30 Uhr ein Gottesdienst in der St. Ägidius Kirche in Neusäß statt. Neben Pfarrer Stephan Spiegel wird auch Bischof Bertram Meier dabei sein. Die Aktionsgemeinschaft Neusäß lädt jeden, der möchte, dazu ein, als Nikolaus, Knecht Ruprecht oder Engel zu kommen. „Wir haben bereits Bastelanleitungen für Engelsflügel an verschiedenste Einrichtungen verschickt“, sagt Thilo Wank, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Neusäß. Sowohl verkleidete Kinder als auch Erwachsene erhalten einen Gutschein für einen Punsch oder einen Glühwein für den Neusässer Weihnachtsmarkt. Der Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Vorplatz der Ägidiuskirche. Anschließend geht es zum Gottesdienst und auf einen Spaziergang über den Neusässer Weihnachtsmarkt. Alle Informationen und eine Bastelanleitung für Engelsflügel sind auf der Website der Aktionsgemeinschaft Neusäß zu finden. (www.aktionsgemeinschaft-neusaess.de)

Für die Nikolaus-Gesellschaft geht es nach dem Gottesdienst intern weiter. Ein Abendessen und die Übergabe der Teilnehmerzertifikate sind geplant. Am nächsten Tag besichtigen sie dann noch die Augsburger Puppenkiste und die Fuggerei. Danach geht es für alle wieder nach Hause. Vielleicht wird es im nächsten Jahr was mit dem Weltrekord?