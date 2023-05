Neusäß

18:30 Uhr

Nach Jahren auf der Flucht kocht er jetzt im Sternerestaurant

Plus In Ansumana S.' Leben hat sich in den letzten Jahren alles verändert. Nur gekocht hat er immer gern. Wie der 26-Jährige aus dem Senegal zur Kochausbildung in Augsburg kam.

Von Una Kiesel

Ansumana S. – seinen Nachnamen nennen wir nicht, um seine Sicherheit nicht zu gefährden – erinnert sich kaum noch an den Senegal, wo er geboren wurde. Als er drei Jahre alt war, töteten Rebellen seinen Vater, und seine Mutter floh mit ihm nach Gambia. Über zehn Jahre später spürten die Rebellen seine Familie in Gambia auf – und schossen auf seinen kleinen Bruder. "Du musst weg", sagte seine Mutter zu ihm, und noch in derselben Nacht fuhr der damals 14-Jährige mit dem Bus los. Eine wahre Odyssee folgte. Das Geld reichte nur bis nach Mali – dann musste er aussteigen. Dort boten ihm zwei Männer Essen und einen Schlafplatz an. Doch nun musste Ansumana drei Monate für die Männer arbeiten, um wieder freizukommen.

Dann fuhr er nach Burkina Faso, wo er am Bahnhof schlief. "In der Nacht hörte ich nur Waffen", erzählt er. Über Algerien ging es nach Libyen, wo er von einer Familie im Garten untergebracht wurde. Als sich die Kriegslage dort verschlimmerte, wollte die Familie Zuflucht in Tunesien suchen. Ohne Pass konnte Ansumana aber nicht mitkommen. Da erzählte ihm der Familienvater von der Möglichkeit, über das Mittelmeer nach Europa zu fahren. "Ich konnte nicht schwimmen", sagt Ansumana. "Aber ich hatte keine Wahl. Er hat mich 500 Meter vor das Meer gefahren, gab mir 1000 Dollar und wünschte mir Glück."

