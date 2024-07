Nachmittagsbetreuung für Grundschüler reicht nun doch aus

Von einem planerischen Problem berichtete Bürgermeister Richard Greiner auf der Stadtratssitzung in dieser Woche. Die hätte dazu geführt, dass bis vor wenigen Wochen die genau verfügbare Anzahl von Betreuungsplätzen in der offenen Ganztagsschule (OGTS) der Eichenwaldschule nicht bekannt gewesen sei. Wie berichtet, hatte es zunächst so ausgesehen, als ob weit weniger Plätze belegt werden könnten, als rechnerisch zur Verfügung standen. Das hatte für Verzweiflung bei Eltern geführt.

Eine Mutter hatte unserer Redaktion berichtet, dass sie für ihre Tochter im Grundschulalter erst im Juni eine Absage für ihren sicher geglaubten Platz in der Betreuung erhalten habe. Sie und ihr Mann seien jedoch beide voll berufstätig, so die Frau, die sich vor einer schwierigen Situation sah. Doch nun konnte der Bürgermeister Entwarnung geben: Die Warteliste aus Neusäß konnte abgearbeitet werden. Alle Familien darauf seien inzwischen versorgt, so Greiner während der Sitzung. Ähnliche Situationen ergäben sich jedes Jahr rund um die Grundschulkindbetreuung, da der Träger immer erst im Juli feste Zusagen machen könnte.

Fachmann sieht den Landkreis Augsburg auf gutem Weg

Was dennoch bleibt, ist das Bemühen der Kommunen, in Zukunft noch mehr Plätze in einer Form der Ganztagsbetreuung für Schulkinder zu schaffen. Ab 2026 haben Eltern für ihre Erstklässler einen Rechtsanspruch auf solch einen Platz, bis zum Schuljahr 2029/30 gilt er dann für alle Grundschulkinder. Dabei ist aktuell das Finden von Personal das größere Problem vor der Schaffung geeigneter Räume, so Günter Katheder-Göllner, Jugendhilfeplaner im Landratsamt. Der Landkreis Augsburg sei jedoch schon weiter als andere Landkreise, so seine Einschätzung. (mit dav)