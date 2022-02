Neusäß

vor 48 Min.

Neubau des Feuerwehrhauses in Neusäß kommt voran

So sieht die Planung von Schuller und Tham Architekten für das neue Feuerwehrhaus in Neusäß aus.

Plus Der Entschluss für einen Neubau eines Feuerwehrhauses in Neusäß ist längst gefasst. Im Bauausschuss ging es darum, ob das Gebäude in die Umgebung passt.

Von Regine Kahl

Das neue Neusässer Feuerwehrhaus ist wieder einen Schritt weiter: Der Bauausschuss stimmte dem Neubau in der Ortliebstraße zu. Bei der Beratung der Baugenehmigung ging es um das Aussehen das Gebäudes, das an der Bahnlinie liegt und umgeben von Wohnbebauung ist. Tenor: Das neue Haus passe sich in die Umgebung ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen