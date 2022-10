Neusäß

Neue Idee für die Unterführung vor dem Neusässer Schulzentrum

Plus Zur Sperrung für den Autoverkehr wird es wohl nicht kommen. Stattdessen wird in Neusäß ein durchgehender Fußweg geplant. Und es gibt eine neue Idee.

Von Jana Tallevi

Immer wieder hatte der Planungs- und Umweltausschuss in den vergangenen Wochen über diese Stelle im Stadtverkehr von Neusäß gesprochen: die Unterführung an der Landrat-Dr.-Frey-Straße in der Nähe des Schulzentrums. Hintergrund war eigentlich eine Fehlplanung. Die Bahn hatte einen Treppenzugang von Gleis 1 hinab zur Remboldstraße angelegt, obwohl das so gar nicht gedacht war. Weil die Treppe aber ganz praktisch ist für den Zugang zum Schulzentrum, soll sie bleiben. Doch geeignet sind Rembold- und Landrat-Dr.-Frey-Straße dort kaum für den Zustrom vieler Fußgänger. Was also tun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

