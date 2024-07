Neusäß bei CBM-Spendenaktion auf Platz 5 in Bayern

Wenn ein Mensch nach langer Zeit plötzlich wieder sehen kann, ist das wie ein Wunder. Solche Wunder haben die Bürgerinnen und Bürger von Neusäß allein im vergangenen Jahr fast 1.554-mal bewirkt. Insgesamt 46.639 Euro haben sie an die Christoffel-Blindenmission (CBM) gespendet. Das sind 2,04 Euro pro Einwohner. Damit ist Neusäß unter den Top 5 der spendenfreudigsten Städte Bayerns.

Denn in kaum einer anderen Stadt war das Pro-Kopf-Spendenaufkommen für die CBM so hoch wie hier. Weltweit sind mehr als 17 Millionen Menschen durch Grauen Star erblindet, einer Trübung der Augenlinse. Um diese Trübung zu beseitigen, braucht es nur rund 15 Minuten – und durchschnittlich 30 Euro, was Betroffene in Afrika, Asien und Lateinamerika nicht leisten können. Ein Arzt oder eine Ärztin und die Spenderinnen und Spender in Neusäß machten das Unglaubliche beispielsweise für Drocella Mukantagara aus Ruanda möglich. Für die 66-jährige Frau, die fast erblindet war, begann so ein neues Leben. Nach der Operation war die Frau kaum wiederzuerkennen: Sie strahlte über das ganze Gesicht. Für Drocella ist ein Wunder wahr geworden. (AZ)