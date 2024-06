Neusäß ist trotz ausufernder Schmutter glimpflich davongekommen

Obwohl die Schmutter im Stadtgebiet Neusäß große Seen bildete, sind die Schäden überschaubar. Die Retter haben bei vier Einsätzen Menschen aus den Fluten geholt.

Das Hochwasser hat auch das Stadtgebiet von Neusäß getroffen, fließt doch die Schmutter mittendurch. So bildete sie eine riesige Seenlandschaft zwischen Neusäß und den Stadtteilen. Hainhofen, Ottmarshausen und Hammel waren das ganze Wochenende quasi vom Hauptort abgeschnitten, denn die Straßen waren überflutet. Die acht Feuerwehren mit rund 250 Kräften waren vier Tage lang praktisch nonstop an etwa 150 Stellen im Einsatz.

Besonders dramatisch waren vier Wasserrettungseinsätze - dabei konnte eine Person buchstäblich in letzter Sekunde durch die Feuerwehr gerettet werden. Zudem wurden etwa 24.000 Sandsäcke befüllt und transportiert. Unzählige Keller mussten ausgepumpt werden.

Doch größere Schäden an Brücken, Straßen und städtischen Gebäuden habe es nicht gegeben, wie die Stadtverwaltung Ende der Woche auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Die Brückenbauwerke an der Schmutter weisen keine größeren Schäden auf, so die erste Einschätzung der Stadt. Allerdingst ist der Radweg zwischen Hammel und Neusäß eingebrochen.

Die Baufirma Kugelmann zwischen Neusäß und Hammel liegt an der Schmutter und war vom Hochwasser besonders betroffen. Foto: Firma Kugelmann

Dennoch gibt es natürlich Schäden an Häusern, Tiefgaragen, Firmen und landwirtschaftlichen Betrieben. Fast komplett überflutet war das an der Schmutter gelegene Baugeschäft ABS Kugelmann an der Hammeler Landstraße. "Wir hatten bei unserer Lage schon öfter ein bisschen Hochwasser, aber so schlimm war es noch nie und auch nie so schnell", so Geschäftsführerin Carolin Kugelmann. Dass sich die Schäden in Grenzen halten, schreibt sie dem raschen Eingreifen der Feuerwehren von Hammel und Aystetten zu. "Inzwischen ist es wieder ganz okay", sagt sie am Freitagnachmittag.

Reparaturarbeiten an der Hainhofer Straße werden noch dauern

Auch die lange überflutete Hainhofer Straße weise nach einer Begutachtung entgegen des ursprünglichen Verdachts keine größeren Schäden auf und wurde nicht unterspült. Die Bankette müssen aber ausgebessert bzw. neu aufgebaut werden, bis der neue Unterbau der Straße hergestellt ist. Die vorläufigen Reparaturarbeiten werden mindestens bis Ende nächster Woche andauern. Der Geh-/Radweg in Hainhofen wurde aber auf rund 80 Meter weggespült und existiert hier faktisch nicht mehr. Diverse unbefestigte Kieswege im Schmuttertal wurden weggespült, diese müssen laut Stadt wiederhergestellt werden.

Unterführung an der Biburger Straße war mit Schlamm überflutet

Handlungsbedarf bestand an der Unterführung zwischen Westheim und Vogelsang in der Biburger Straße. Sie ist nach dem schweren Gewitter mit Starkregen am Donnerstagabend erneut mit sehr viel Schlamm aus den angrenzenden Äckern vollgelaufen. Hier wurde mit Hochdruck abgepumpt und ausgebaggert, sodass die Strecke wieder befahrbar war. Die Stadt betont aber, dass erneuter Starkregen an dieser neuralgischen Stelle in nächster Zeit immer wieder dazu führen könnte, dass die Unterführung gesperrt werden muss.

Nicht im Mitleidenschaft gezogen wurde die Baustelle für das neue Feuerwehrhaus in Neusäß. Sie konnte rechtzeitig abgesichert und die Baumaschinen aus der Baugrube gehoben werden. Erfreulich war für die Stadt, dass die neu gebaute Unterführung in der Landrat-Dr. Frey-Straße diesmal voll funktionsfähig und befahrbar war. Vor dem Umbau sei diese bei Starkregen oft vollgelaufen.