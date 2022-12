Neusäß

vor 52 Min.

Neusäß lockt Familien mit "Weihnachten in Bullerbü" an

Plus Beim Märchenspaziergang in Neusäß ist dieses Jahr Astrid Lindgrens "Weihnachten in Bullerbü" zu bestaunen. An 14 Stationen gibt es die Geschichte zum Lesen und Anschauen.

Von Melanie Langenwalter Artikel anhören Shape

Immer wieder bleiben Kinder an den leuchtenden Fenstern mit großen Augen stehen. Es gibt einiges zu beobachten in den Schaufenstern in Neusäß: Drei Kinder stehen in der Küche. Der Tisch ist vollgepackt mit Schüsseln, Mehl und Ausstechformen. Ein Mädchen knetet gerade den nächsten Teig, während ihre Brüder bereits zwei volle Bleche haben. Die müssen jetzt in den Ofen. Es ist Weihnachtszeit in Bullerbü und Lisa, Lasse und Bosse backen Pfefferkuchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

