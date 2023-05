Neusässer FOS-Schüler Benedikt Mayer ist Landessieger bei "Jugend präsentiert"  

Benedikt Mayer kommt aus Meitingen und geht auf die Fachoberschule in Neusäß. Bei "Jugend präsentiert" ist er nun eine Runde weiter.

Mit seiner Präsentation zum Thema "Wie funktioniert der menschliche Geruchssinn?" hat Benedikt Mayer sie überzeugt. Beim Wettbewerb "Jugend präsentiert" ist er einer von insgesamt 21 Landessiegern in Bayern. Warum man an seiner Schule, der FOS/BOS in Neusäß, besonders stolz auf den Sieg ist und wie es für Benedikt nun weitergeht? Wir haben nachgefragt.

Benedikt ist der einzige Fachoberschüler unter den Siegern

Der Name "Jugend präsentiert" lässt es schon erahnen, doch was genau macht man bei dem Wettbewerb? Die Anforderung besteht darin, ein zuvor selbst gewähltes Thema aus dem naturwissenschaftlichen Bereich innerhalb von sechs Minuten zu präsentieren. Zusätzlich mussten die Teilnehmenden in diesem Jahr, ein digitales Medium für ihre Präsentation verwenden. Benedikt Mayer entschied sich für eine Power-Point-Präsentation, "mit 50 Prozent Text und 50 Prozent Grafiken", erzählt der Schüler. "Wir sind richtig stolz auf Benedikt", erzählt Direktorin Manuela Meixner, denn unter allen Landessiegerinnen und Landessiegern in Bayern ist er der Einzige von einer Fachoberschule.

Dabei ist die allen bekannte Power-Point-Präsentation längst nicht mehr die einzige Möglichkeit, um einen Vortrag interessant zu gestalten. "Canva und Prezi sind auch sehr beliebt", weiß Benedikts Biologielehrerin Selina Prosch. Canva Präsentationen sind von überall aus abrufbar, wodurch der eigene Laptop oder ein USB-Stick nicht mehr zwingend notwendig sind. Zusätzlich können mehrere Personen gleichzeitig an einer Präsentation arbeiten. "Besonders bei Referaten in Physik ist Prezi sehr beliebt", bestätigt Proschs Kollege Peter Beinhofer. Bei Prezi findet die gesamte Präsentation streng genommen nur auf einer Folie statt. Durch Hinein und Herauszoomen bieten sich dann viele kreative Möglichkeiten, neue Punkte erscheinen zu lassen.

Digitalisierung an der FOS/BOS in Neusäß

Obwohl digitale Medien längst zum Alltag und Berufsleben gehören, gelten sie in vielen Schulen immer noch nicht als selbstverständlich. Die FOS/BOS in Neusäß zeigt jedoch, wie Digitalisierung an Schulen funktionieren kann. Laptops und Tablets sind im Unterricht erlaubt und in den Fluren stehen Computer. WLAN gibt es auch. "Der Stundenplan ist über eine App verfügbar", erklärt Direktorin Manuela Meixner. Jedes Klassenzimmer ist mit einem Computer und einer Dokumentenkamera ausgestattet. Ein großer Bildschirm und ausklappbare Whiteboards ersetzen Tafel und Kreide. Eine Art kleiner Computer ermöglicht das kabellose Verbinden von Geräten mit dem Bildschirm, wodurch sich mehrere Tablets gleichzeitig daraufschalten und parallel arbeiten können.

Die typischen Klassenzimmer in der Beruflichen Oberschule sind mit Whiteboard, Bildschirm, Computer und Dokumentenkamera ausgestattet. Im Bild: (von links) Physiklehrer Peter Beinhofer, Biologie-lehrerin Selina Prosch und Direktorin Manuela Meixner. Foto: Melanie Langenwalter

Gerade während Corona habe sich die Digitalisierung an der Schule bewiesen. „"Ab Tag eins des Lockdowns konnten wir online unterrichten", sagt die Direktorin. Und auch zuletzt bei den Streiks des öffentlichen Nahverkehrs bedurfte es laut Meixner nur einer E-Mail, und der Unterricht konnte ohne Probleme online stattfinden.

Im September geht es für Benedikt Mayer zur Vorrunde des Bundesfinales

Auch Benedikt Mayer ist von dem Schulkonzept überzeugt: "Der Umgang mit digitalen Medien gehört zu den Grundfähigkeiten." Dabei spricht der Einundzwanzigjährige aus Erfahrung. Nachdem er die Realschule abgeschlossen hatte, machte er zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann. "Ein Teil der Abschlussprüfung war Präsentieren", erklärt der Schüler. Diese Erfahrung habe ihm auch sehr bei seinem Vortrag geholfen. Als Nächstes steht für ihn im September die Vorrunde des Bundesfinales an, die besten sechs kommen ins Finale. Um dafür besonders gut vorbereitet zu sein, geht Benedikt Mayer im Rahmen von "Jugend präsentiert“ zuvor noch zu einer Präsentationsakademie nach Hamburg. Viel Stress macht er sich deswegen allerdings nicht: "Ich fahre einfach mal hin und nehme so viel mit, wie es geht."