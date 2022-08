Neusäß

vor 32 Min.

Neusässer Künstlerin hat im Sommer schon Weihnachten im Blick

Plus Die Neusässer Künsterlin Marina Igelspacher plant nach der Corona-Pause wieder ein Weihnachtsmusical mit rund 120 Kindern. Es gibt noch freie Plätze.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Noch sitzt Marina Igelspacher bei weit über 30 Grad Hitze entspannt mit einem Erdbeershake in einer Neusässer Eisdiele, doch in ihrem Kopf ist dabei das nächste Weihnachtsfest. Nach den Ausfällen wegen Corona in den vergangenen Jahren möchte sie in der Vorweihnachtszeit die Tradition eines Weihnachtsmusicals ihrer Chorgruppe „Die Musikspatzen“ wieder aufnehmen.

