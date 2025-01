Partnerschaftsverein Neusäß-Cusset krönt seine Galettes-Könige

Beim Januartreffen des Partnerschaftsvereins Neusäß-Cusset wurde gemeinsam die Tradition der „Galettes des Rois“ gepflegt. Dabei wird eine leckere „Galette“ aus Blätterteig und Mandelcreme verspeist, in der sich eine „fève“ (Bohne) – heute meist eine kleine Keramikfigur – versteckt. Man muss also vorsichtig essen, um nicht einen unvermittelten Besuch beim Zahnarzt zu riskieren. Wer die „Bohne“ in seinem Kuchenstück findet, wird für einen Tag zur Königin bzw. zum König gekrönt. Barbara Lessing, Georg Fröhling und Inge Pohl waren die „Glücklichen“.

