Polizei schnappt Tannenbaumdieb in Neusäß

Die Polizei berichtet von einem ungewöhnlichen Diebstahl in Neusäß. Sozusagen auf frischer Tat ertappt wurde ein junger Mann, der vermutlich Weihnachtsbäume gestohlen hat. An seinen Händen klebte noch Harz, berichtet die Polizei. Aufgefallen ist der 19-Jährige am Montagabend gegen 23.30 Uhr in der Neusässer Birkenallee. Neben ihm lag ein Tannenbaum, heißt es im Polizeibericht. Bei der Kontrolle sagte der 19-jährige zunächst, er hätte mit dem Baum nichts zu tun. Währenddessen konnten im Nahbereich noch weitere zwei Bäume festgestellt werden. Zudem sahen die Beamten, dass Baumharz an den Händen des 19-jährigen klebte. Hierauf angesprochen sagte er, er trage die Bäume nur zu Sportzwecken umher. Er musste die Bäume an die nahe gelegene Verkaufsstelle zurückbringen. Eine Anzeige wegen Diebstahls erwartet ihn. (kinp)

