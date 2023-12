Neusäß

Rechtzeitig zum Fest sollen die Fernwärme-Arbeiten fertig werden

Plus Ein Baustellen-Jahr geht für Neusäß zu Ende. Nachdem die meisten Arbeiten für die Fernwärmeleitungen abgeschlossen sind, wollen die Stadtwerke bis Weihnachten abziehen.

Von Angela David

Ein Jahr voller Baugruben und Absperrungen hat für die Neusässer vorläufig ein Ende: Die Verlegung der Fernwärmeleitungen im Zentrum der Stadt soll laut swa ( Stadtwerke Augsburg) im Laufe der nächsten Tage abgeschlossen werden. "Wir sind jetzt im Alpenviertel angekommen und wir wollen noch vor Weihnachten alles abschließen", sagt Geschäftsbereichsleiter bei der SWA Netze GmbH, Herbert Schaller.

Generell seien die Maßnahmen des ersten Abschnitts des Fernwärmeausbaus in Neusäß einigermaßen planmäßig gelaufen: "Wir wären gerne etwas früher fertig gewesen", so Schaller, "aber was wir 2023 schaffen wollten, schaffen wir". Etwas aufwändiger seien im Sommer und Herbst die Bauarbeiten an der Bahnunterführung an der Remboldstraße gewesen, denn dort seien viele Genehmigungen nötig und die Bahn müsse beteiligt werden. "Zusätzlich mussten wir an der Bahnunterführung vorsichtshalber die Brückenwände abstützen, aber es hat alles geklappt", so Schaller.

