Schülerinnen und Schüler erlaufen beeindruckende Spendensumme

Unter besten Wetterbedingungen, bei angenehmen 23 Grad und leicht bewölktem Himmel mit etwas Wind, fand kurz vor den Sommerferien der Spendenlauf der Staatlichen Realschule Neusäß statt. Auf dem Sportplatz des Schulzentrums versammelten sich alle, um gemeinsam für einen guten Zweck zu laufen. Vom Erlös sollen die Betroffenen des Hochwassers im Landkreis Augsburg profitieren. Der Lauf dauerte zwei Stunden, wobei die Rundenlänge auf 600 Meter verlängert wurde. Insgesamt nahm die ganze Schule teil, auch Schulleiter Marcus Langguth, der beachtliche 25 Runden absolvierte, und sein Stellvertreter Andreas Thomik mit 22 Runden.

Die Siegerinnen und Sieger

Schulsiegerin wurde Thea Knöferle aus der Klasse 5D, die mit 34 Runden beeindruckte. Luisa Peter aus der 6A folgte mit 33 Runden, Thalita Müller (5E) und Gabriela Sokac (6D) jeweils mit 30 Runden. Bei den Jungen teilten sich David und Luca Parau (5B) sowie Ali Yasir Karahüyük (5D) mit jeweils 43 Runden die Spitzenposition. Bastian Schira aus der 5A kam mit 42 Runden auf den zweiten Platz, gefolgt von Semih Kizar (5E) und Alex Evers (9B) mit je 37 Runden. Die Klasse 5B sicherte sich mit einem beeindruckenden Durchschnitt von 20,5 Runden den Titel des besten Klassenschnitts. Auch die Lehrkräfte gaben ihr Bestes: Die laufstärkste Lehrerin des Tages war Bettina Haas mit 26 Runden, während Marius Paleduhn mit 33 Runden als erfolgreichster Lehrer ausgezeichnet wurde.

Viel Engagement und großzügige Spenden

Ein weiteres Highlight des Tages war das kulinarische Engagement der Schülerinnen und Schüler: An verschiedenen Ständen verkauften sie Waffeln, frisches Obst, Kuchen und Eis. Auch dieser Erlös kommt den Flutopfern zugute. Der Elternbeirat unterstützte die Läuferinnen und Läufer großzügig mit kostenlosen Getränken. Und auch die Bäckerei Gellner spendete den Erlös ihres Brotzeitverkaufs in Höhe von 170 Euro. Insgesamt sind über 14.000 Euro eingegangen, wobei die Zahlungsfrist noch läuft. Das gesammelte Geld wird über die „Kartei der Not“ zweckgebunden und zielgerichtet an die Hochwasserbetroffenen weitergeleitet.