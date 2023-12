Sie arbeitet bereits am Kalender für das Jahr 2025

Die Neusässer Künstlerin Annette Bartusch-Goger hat wieder einen ausdrucksstarken Kalender mit Aquarellen kreiert.

Mit viel Spannung und Neugierde auf die neuen Kalenderbilder haben die Liebhaber der Kunstkalender der Neusässer Künstlerin Annette Bartusch-Goger wieder auf den neuen Kalender „Weltweit“ gewartet. Auch 2024 werden sie Monat für Monat von ausdrucksstarken Bildern aus aller Herren Länder durch das Jahr begleitet werden.

Die Künstlerin selbst ist schon wieder ihrer Zeit weit voraus: „Das neue Winterbild für den Kalender 2025 ist bereits fertig“, verrät sie, dass der heftige Wintereinbruch zu Beginn des Monats sie schon für den nächsten Kalender inspiriert habe. „Es ist eine kleine Wallfahrtskirche“, mehr will sie verständlicherweise aber nicht verraten. Zunächst aber werden die Fans ihrer Kunst sich über die zwölf neuen Aquarelle für das kommende Jahr freuen, die nicht nur ihr Fernweh zu Hause stillen werden, sondern auch sicher das ein oder andere Mal Anregung geben, die Koffer zu packen und sich selbst in eines der Länder zu begeben. Kalender und Kunst wurden auch diesmal auf das Beste vereint. Wieder zeigt das vollendete Werk, wunderbare bekannte Plätze, teils aber auch spannende und schöne Reiseziele und Bauwerke in aller Welt abseits der Touristenrouten.

Das Motto des Kalenders für 2024 heißt diesmal "Weltweit"

Annette Bartusch-Goger überzeugt in ihrem Kalender „Weltweit“ erneut mit faszinierenden, ausdrucksstarken Ansichten in jeweils dem Monat und der Jahreszeit angepasster emotionaler Verwendung der Farben. Traumhafte, stimmungsvolle Bilder erzählen von eindringlicher Natur in ihrer ganzen Vielfalt und atemberaubenden Gegenden, in welche begeisternde Kirchen, Burgen und Mühlen eingebettet sind. Schön und informativ zugleich ist dieser neue Jahresbegleiter, denn eingefügte Schriftzeilen, klären die Betrachtenden über interessante geschichtliche oder geographische Begebenheiten auf. Die Künstlerin ist bedacht, immer das Besondere in das Bild mit einzuflechten und damit das jeweilige Land den Betrachtern näherzubringen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Gerne achtet sie aber auch auf Kleinigkeiten, die die Bilder ergänzen und bereichern wie den blauen Elch im Dezemberbild oder das Einfügen Lohengrins mit dem Schwan im April. Das Kalenderblatt Dezember überzeugt mit weihnachtlich-winterlicher Stimmung aus Finnland. Die Reise 2024 führt unter anderem in die Schweiz nach Saas Fee, nach Nord Wales zum Ty Mawr Leuchtturm, zum Donaudurchbruch zwischen Kloster Weltenburg und Kelheim oder nach Belgien zur Burg Steen.

Wie Bartusch-Goger auf dem Kunstblatt erklärt, spielt die 1850 uraufgeführte Oper Lohengrin von Richard Wagner um das Jahr 933 in der Burg zu Antwerpen. Mit besonderem Herzblut hat die tierliebe Künstlerin das Blatt Nummer acht gemalt. Die gedankliche Reise führt hier nach Australien nach Uluru, früher Ayers Rock, zum dortigen riesigen Sandsteinmonolithen. Einzigartig immer die Auswahl der Motive der Künstlerin, zu den von der auftraggebenden Firma Dictator jeweils gewünschten Ländern. Ihr persönliches Lieblingsbild 2024 ist das Bild des Monats September, das den Torre del Oro in Sevilla, Spanien zeigt und ganz nebenbei eine Fülle Palmen und leuchtende Blüten. Sie habe den Kalender im vergangenen Jahr, trotz einiger gesundheitlicher und privater Widrigkeiten wieder gut geschafft und bereits erste begeisterte Feedbacks erfahren, freut sich die Künstlerin, die bereits seit 2007 mit dem Kunstkalender „Weltweit“ ihre ganz eigene Fangemeinde hat. Der Kalender kann angefordert werden per Mail an: art@bartusch-goger.de.

Lesen Sie dazu auch