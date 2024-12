Skischule Neusäß startet in die Wintersaison

Ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder ambitionierte Skihasen – bei der DSV-Skischule des TSV Neusäß können alle Wintersportlerinnen und Wintersportler den passenden Kurs finden. Los geht am zweiten Weihnachtsfeiertag mit dem Xmas-Ski-Kurs; er findet an drei Tagen statt, am Donnerstag, 26., Samstag, 28., und Montag, 30. Dezember (für Selbstfahrer). Das neue Jahr startet mit der Jugendwoche: Für Kinder und Jugendliche geht es an fünf Tagen gemeinsam auf die Piste; es ist für Vollverpflegung und Unterkunft im Berghaus gesorgt. An vier aufeinanderfolgenden Samstagen (18. und 25. Januar/1. und 8. Februar) kann unter dem Motto „Saturday Ski Fever“ auf familienfreundlichen Skigebieten das Skifahren flexibel erlernt werden. Zum Ende der Skisaison wird die „Skisafari Schweiz“ veranstaltet: An einem langen Wochenende (Freitag, 21., bis Sonntag, 23. März) geht es raus aus dem Alltag und rein in die großen Schweizer Skigebiete (selbstständiges Skifahren). Zu allen Terminen können sich noch Interessierte anmelden, per E-Mail an ski@tsv-neusaess.de oder unter der Telefonnummer 0821/463800. Wer an einem Kurs teilnimmt, kann eine Begleitperson kostengünstig im Bus mitnehmen. Weitere Informationen unter www.tsv-neusaess.de/#/ski im Internet. (AZ)

