So wird das erste Adventswochenende auf dem Neusässer Weihnachtsmarkt

Am Freitag ab 16 Uhr startet der Neusässer Weihnachtsmarkt mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Richard Greiner und Musik vom Jugendblasorchester der Musikschule Neusäß um 17 Uhr. Auch in diesem Jahr lockt die Neusässer Märchenweihnacht an den vier Adventswochenenden Groß und Klein mit ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt in der Remboldstraße und dem Ägidiuspark sowie einem bezaubernden, kindgerechten Märchenspaziergang in elf Bildern, liebevoll ausgestaltet vom Atelier Fleschutz nach dem schwedischen Buch „Weihnachten bei den Wichteln und Trollen“. Wie in den letzten Jahren gibt es dazu wieder eine spannende Märchenrallye für Kinder.

Eine „lebende Krippe“ mit echten Schafen begrüßt die Weihnachtsmarktbesucher, außerdem gibt es ein kleines Karussell und eine Kindereisenbahn sowie das Nikolauspostamt mit Besuch des Nikolauses. Wer mag, kann sich am Weihnachtsmarktfeuer wärmen oder am Selfie-Point ein Foto mit sich und seinen Lieben machen.

Am Samstag, 30. November, ist zudem von 19 bis 21 Uhr die Kirche St. Ägidius offen als Ort der Stille und Besinnung unter dem Motto „Komm herein – auf ‘ne staade Zeit für dich“. Am Sonntag findet dann um 16 Uhr die Prämierung der Weihnachtsbäume der Kindergärten durch die Aktionsgemeinschaft Neusäß statt, bevor ab 17 Uhr die Stadtkapelle aufspielt. Das ganze Programm gibt es online unter www.neusaess.de. (AZ)