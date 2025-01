Stadt und Bahn einigen sich: Treppe am Neusässer Bahnhof ist wieder offen

Monatelang war sie ein Ärgernis und als Schildbürgerstreich verhöhnt: Längere Zeit war die zweite Bahntreppe am Bahnhof Neusäß gesperrt, was zu Unverständnis bei Bahnpendlerinnen und -pendlern geführt hat. Hintergrund hierfür war, dass die Bahn die Verkehrssicherungspflicht der Treppe nicht übernehmen wollte: Denn eigentlich war diese nur als Provisorium bei einer Baustelle geplant, wurde aber von der Bahn aus Versehen so massiv gebaut, dass sie nun als beständiges Bauwerk bestehen bleibt. Zudem sollte die Baulast ebenfalls an die Stadt Neusäß übergehen, was im Hinblick auf den Ausbau des Hochleistungskorridors zu zusätzlichen Kosten für Neusäß geführt hätte, erklärt die Stadt. Ohnehin befindet sich die Treppe nicht auf städtischem Grund, sondern auf Bahn-Grund.

Ich bin froh, dass diese Posse nun ein Ende hat. Richard Greiner , Bürgermeister Stadt Neusäß

Was folgte, waren zähe Verhandlungen und Gespräche mit der Bahn. Schließlich kam es jetzt zu folgender Einigung: Die Stadt Neusäß übernimmt die Verkehrssicherungspflicht für das Treppenbauwerk, den Vorplatz und die zwei Stufen zum Vorplatz, die Baulast bleibt aber bei der Deutschen Bahn. Bürgermeister Richard Greiner ist froh, „dass diese Posse nun ein Ende hat. Schließlich hat die Stadt die Wegeführung in der Bahnunterführung extra den neuen Gegebenheiten der Bahntreppe angepasst, dass Fußgänger vom Bahnsteig sicher durch die Unterführung kommen.“ Jetzt ist die Bahntreppe wieder geöffnet, was viele Bahnfahrerinnen und -fahrer erfreuen wird. (AZ)