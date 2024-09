Zwei Einbrüche und ein Versuch

Die Polizei meldet mehrere Einbrüche in den vergangenen Tagen im Augsburger Land. Demnach wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 5 Uhr, in eine Bäckerei in der Daimlerstraße in Neusäß eingebrochen. Gestohlen wurde dort Bargeld im Wert von mindestens 10.000 Euro, die Rede ist von einem „mittleren fünfstelligen Betrag“.

Polizei sucht nach Hinweisen zu Einbrüchen im Landkreis Augsburg

Zudem melden die Beamten einen Einbruch in einem Café in der Bismarckstraße in Stadtbergen. Dort wurde vermutlich in der Zeit zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, eingebrochen. Gestohlen wurden mindestens 100 Euro Bargeld. Der Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Einen versuchten Einbruch gab es in Nordendorf bereits am vergangenen Freitag. Dort versuchte ein Unbekannter laut Polizei gegen 1.15 Uhr in eine Wohnung am Schusterweg einzudringen. Als der unbekannte Mann den 43-jährigen Bewohner der Wohnung bemerkte, flüchtete er von der Örtlichkeit .Es entstand weder Beute- noch Sachschaden. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen. Die Polizei nimmt Zeugenhinwiese unter der 0821/323-3821 entgegen. (kinp)