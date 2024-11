Freizeitbad Titania streicht Drei-Stunden-Tarif

Das Freizeitbad Titania in Neusäß verändert zum 1. Dezember seine Preisstruktur. Dabei entfällt ab dann der Drei-Stunden-Tarif für das Bad. Es bleiben der Zwei-Stunden-, Vier-Stunden- und der Tagestarif. Eine Erhöhung des Badetarifs erfolgt nicht, teilt das Freizeitbad jetzt mit. Allerdings wird der Besuch der Saunenlandschaft teurer. Aufgrund der umfangreichen Umgestaltung des osmanischen Bereichs wird der Saunazuschlag um zwei Euro auf 13 Euro angehoben.

Der Badbeirat der Stadt Neusäß hat alle Tarifänderungen durch Beschlussfassung gebilligt. Außerdem gelten bis 1. Januar einige Abweichungen von den üblichen Öffnungszeiten. So ist das Bad am Dienstag, 10. Dezember, wegen einer Mitabeiterfeier nur von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember (Heiligabend) bleibt das Bad geschlossen. Am 25. Dezember ist von 13 bis 22 Uhr geöffnet, am 26. Dezember von 9.30 bis 22 Uhr. Am 31. Dezember (Silvester) kann das Bad von 9.30 bis 16.30 Uhr besucht werden und am 1. Januar 2025 (Neujahr) von 13 bis 22 Uhr. (AZ)