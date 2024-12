Unbekannte brechen an Weihnachten in ein Haus ein

Unbekannte sind am zweiten Weihnachtsfeiertag in ein Haus in Westheim eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verschafften sich ein oder mehrere Täter zwischen 20.45 und 21.20 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Dr.-Rost-Straße. Es wurden mehrere Gegenstände gestohlen. Der genaue Beute- und Sachschaden steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (corh)