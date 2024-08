Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Nach einer Unfallflucht in Neusäß sucht die Polizei nach Zeugen. Dort wurde am Dienstag zwischen 5.45 Uhr und 14.50 Uhr ein an der Westheimer Straße geparkter schwarzer Seat angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, soll der Verursacher davongefahren sein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (kinp)

