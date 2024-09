Unbekannter wirft Glasscheibe am AfD-Büro in Neusäß ein

Vor ein paar Wochen haben sich die beiden AfD-Abgeordneten Rainer Kraft (Bundestag) und Markus Striedl (Landtag) in Neusäß in der Georg-Odemer- Straße am Schmutterpark ein gemeinsames Büro eingerichtet. Vergangene Woche wurde dort die Schaufensterscheibe beschädigt. Dies bestätigt auch die Polizei. Demnach wurde die Scheibe in der Zeit zwischen vergangenem Montag, 9. September, und Freitag, 13. September, mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro.

Polizei sucht nach Zeugen

Wie ein Mitarbeiter des Büros gegenüber unserer Redaktion am Freitag erläuterte, müsse die Scheibe mit ziemlicher Wucht traktiert worden sein. Denn vor Kurzem wurde eine Schutzfolie angebracht und dennoch habe die Glasscheibe ein Loch und die Glassplitter seien im Innenraum einige Meter weit geflogen. Verletzt wurde niemand. Wann genau die Beschädigung stattgefunden habe, könne man bisher nicht sagen, da seit dem Montag zuvor niemand im Büro gewesen sei. Der Vorfall habe sich jedenfalls kurz vor dem „Tag der offenen Tür“ in dem Politikerbüro am Samstag ereignet.

Nun sucht die Polizei Gersthofen nach Hinweisen auf den Vorfall. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (dav, kinp)