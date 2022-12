Neusäß

11:30 Uhr

Uni-Studenten entwerfen Überdachung für die Feuerstelle des Stereoton

Plus Die Jugendlichen in Neusäß wünschen sich eine Überdachung an der Feuerstelle im Stereoton. Die Gelder dafür sind bewilligt. Nun gibt es Entwürfe aus der Hochschule.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Zusammenkünfte am Lagerfeuer gehören von Anbeginn an zum Jugendkulturhaus Stereoton in Neusäß. Deshalb ist die Feuerstelle im Freigelände mit gemütlichem Sitzplatz ein Kommunikations- und Aufenthaltsort von großer Bedeutung. Und auch bei Regen würden die Jugendlichen im Sommer dennoch gerne draußen sitzen. Bereits vor drei Jahren beantragte daher der Neusässer Jugendbeirat eine Überdachung der Feuerstelle am Stereoton. Der Entwurf des Bauamts kam bei den Jugendlichen allerdings nicht besonders an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

