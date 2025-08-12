Stau auf der B300: Unfall zwischen Auto und Motorrad

Zu einem Unfall im Berufsverkehr ist es am Dienstagnachmittag bei Vogelsang gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, ereignete sich in Richtung Diedorf gegen 15.10 Uhr ein Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Mindestens eine Person wurde verletzt, berichtet eine Sprecherin der Polizei. Ob es sich dabei um den Motorradfahrer handelt, war am Dienstag noch unklar.

Infolge des Unfalls auf der B300 kam es zu Stau auf der vielbefahrenen Straße. Die Strecke konnte aber schon kurz nach dem Unfall wieder freigegeben werden. (kinp)