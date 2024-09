Volksfest, Volkslauf und verkaufsoffener Sonntag: Neusäß zieht positives Fazit

Zwar zeigte sich das Wetter zum Auftakt des Neusässer Volksfestes von seiner garstigen Seite, doch mit über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Festumzug und ausgelassener Stimmung im Zelt wurde der Beginn ausgelassen gefeiert. Die Stadt Neusäß zieht für alle Veranstaltungen der vergangenen zwei Wochen eine positive Bilanz. Denn über das schöne Wetter und die vielen Besucher freuten sich vor allem die Fieranten und auch der Seniorentag und die Ehrung der Meister-& Aufsteiger wurden sehr gut angenommen. Dieses Jahr beglückwünschten Bürgermeister Richard Greiner und Norbert Graßmeier von der Arge Sport die Erfolgsteams - noch nie waren es so viele. „Besonders die Jüngeren haben hier hervorragende Leistungen erbracht“, freute sich Bürgermeister Greiner. So gab es mehrere Mannschaften, die in überragender Weise ohne Punktverlust durch die Saison kamen und ein exorbitantes Torverhältnis vorweisen konnten.

160 mehr Teilnehmer am Volkslauf als im Vorjahr

Krönender Abschluss war dann der generationsübergreifende Volkslauf mit über 500 Läuferinnen und Läufern, davon 260 Kinder. Das waren 160 Sportler mehr als im Vorjahr. Besonders die neuen Kategorien Nordic Walking und die Gruppenwertung seien laut Stadt sehr gut angekommen.

Mit dem Volkslauf und dem Volksfest wurde bei vielen ein Bummel am verkaufsoffenen Sonntag verbunden, obwohl auch in Neusäß der allgemeine Trend spürbar ist, dass das Angebot „Verkaufsoffener Sonntag“ wie in vielen Städten und Gemeinden in Bayern und ganz Deutschland zunehmend spärlicher angenommen wird und die großen Kundenströme ausbleiben. (AZ)