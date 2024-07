Wanderpokal des Bouleturniers geht zurück an die „Franzosen“

Beim traditionellen Bouleturnier der Neusässer Partnerschaftsvereine traten im Neusässer Stadtpark folgende Teams an:der Partnerschaftsverein Neusäß/Bracciano, Neusäß/Markkleeberg (Vorjahressieger), Neusäß/Cusset, und die “Aktiven Nebenbouler“, Spieler, die regelmäßig an den vom Partnerschaftsverein Neusäß-Cusset angebotenen Boule-Nachmittagen teilnehmen, ohne im Verein engagiert zu sein. Zwei Teams hatten prominente Unterstützung: Erika Böhler, auf deren Anregung vor vielen Jahren der erste Bouleplatz in Neusäß angelegt wurde, für Markkleeberg, und Bürgermeister Richard Greiner für Bracciano. Am Ende gewann Neusäß/Cusset. So geht der Wanderpokal dieses Jahr zurück an die “Franzosen“. Der Sieg wurde von allen Teilnehmern ausgiebig gefeiert. Interessierte können jeden Donnerstag ab 15 Uhr zuschauen und mitspielen. (AZ)

Partnerschaftsverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wanderpokal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis