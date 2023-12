Weiterhin hohe Energiekosten: Titania erhöht moderat die Preise

Wer viel heizen muss, hat weiterhin mit hohen Energiekosten zu kämpfen. Auch die Titania-Therme in Neusäß hat nun ihre Preise moderat erhöht.

"Wir verkaufen Wärme", sagte Titania-Betriebsleiterin Jana Freymann bereits zu Beginn der Energiekrise vor über einem Jahr und wies auf den hohen Kostendruck auf das Erlebnisbad in Neusäß hin. Nun sind die Preise im Titania erneut gestiegen, allerdings sehr moderat.

Wie das Titania in seinem Newsletter mitteilt, kämpft das Bad weiterhin mit der angespannten Energiesituation. Zwar konnten energiesparende Maßnahmen durchgeführt werden wie etwa die Beckenabdeckungen im Außenbereich, "doch alle Maßnahmen reichen nicht aus, um die allgemein gestiegenen Kosten aufzufangen". Aus diesem Grund wurden zum 1. Dezember 2023 die Preise geändert, jedoch sind die Eintrittspreise für zwei Stunden Schwimmen gleich geblieben, erst bei längerem Aufenthalt sind sie gestiegen. Zum Beispiel: Ein Erwachsener zahlte bisher bei einem dreistündigen Aufenthalt 20 Euro, nun 50 Cent mehr. Für das Tagesticket beträgt der Aufschlag vom Vier-Stundentarif damit 5,50 Euro (bisher 4,50 Euro). Der Saunazuschlag steigt um einen Euro an auf 11 Euro. Gleichzeitig wurden auch die Preise bei den Wellnessangeboten erhöht.

Stadt Neusäß investiert kontinuierlich ins Titania

Die Stadt Neusäß hatte in den vergangenen Monaten Geld als Kapitalverstärkung in das Bad zuschießen müssen, um die laufenden Kosten zu decken. Wie Bürgermeister Richard Greiner vor einigen Monaten sagte, habe Neusäß immer wieder konsequent ins Titania investiert – im Durchschnitt schätzungsweise eine halbe Million Euro jährlich, mal mehr, mal weniger. Dafür stehe die Therme heute gut da und ist ein Publikumsmagnet im gesamten Umkreis.

In der Weihnachtszeit hat das Titania lediglich am 24. Dezember geschlossen, am Silvester schließen Bad und Sauna um 16.30 Uhr. Alle Infos unter www.titania.de. (dav)

Lesen Sie dazu auch