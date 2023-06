Neusäß

vor 34 Min.

Wenn der logistische Schmerz am größten ist, kommt digitalXL

Plus Die Start-up-Agentur digitalXL begann in Neusäß ganz klein und optimiert heute mit 16 Kräften nicht nur Prozesse in Logistik, Kundendienst und Buchhaltung.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Nicht wenige Firmen arbeiten noch immer mit Excel, um ihre Warenströme zu lenken, die Lagerhaltung im Griff zu haben und ihre Buchhaltung zu bewerkstelligen. Wenn dann die Auftragsmengen steigen und die Kunden zu lange auf ihre Ware warten müssten, würden sie gerufen, die Logistikprofis und Gründer von digitalXL. Ihre Arbeit beginne, wenn der Schmerz am größten wird. Seit 2021 berät die Agentur kleine, aber auch mittlere Unternehmen, optimiert die Lagerhaltung, den Warenein- und -ausgang und passt entsprechende Unternehmenssoftware den Bedürfnissen der jeweiligen Firmen an.

"Besser wäre es, ein digitales System einzuführen, bevor die erste große Verkaufswelle kommt", betont Jörn Heller, der mit seinen Kollegen Alex Durz, Martin Großmann, Knut Noeske, Andreas Sitschow und Mara Valentini "digitalXL" gegründet hat und leitet. Denn die Erfahrung zeige: Nur die Firmen, die ihre Prozesse über eine Software steuern, würden es letztlich auch schaffen, ihr Wachstum gut zu bewältigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen