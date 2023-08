Wie ein Neusässer Augenarzt zum Kinderbuchautor wurde

Erich Beck, ein ehemaliger Augenarzt, veröffentlichte im April sein neuestes Kinderbuch. So kam der Neusässer zu seiner zweiten Karriere.

Die Idee seiner neuesten Veröffentlichung „Die erstaunliche Reise der Rüsselmäuse“ kam Erich Beck zum Teil beim Lesen unserer Zeitung. Er las eine Beschreibung über Rüsselmäuse. „Ich habe mich fast kaputt gelacht über das Aussehen dieser Tiere“, sagt er lachend. So erschuf er seine, wie immer, tierischen Protagonisten. Die Handlung habe Beck sich dann im Urlaub ausgedacht. Seine Vorstellungen musste er nun nur noch in Realität umsetzen.

Der Neusässer steckte viel Arbeit in „Die erstaunliche Reise der Rüsselmäuse “

In der Geschichte beschließt eine Familie von Rüsselmäusen zu verreisen, erlebt tolle Abenteuer und lernt neue Freunde kennen. Ein Jahr lang habe Beck an dem Buch geschrieben. Das lag unter anderem daran, dass er alle Illustrationen, auch das Titelbild, selbst gemalt hatte und dafür extra an einem Malkurs teilnahm. „Ich wollte wissen, ob ich das schaffe“, sagt der 79-Jährige. Kleine Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren hätten eine große Affinität zur Tierwelt, erklärt Beck. Jedoch sei es nur Zufall, dass, bis jetzt alle seiner Bücher von Tiergeschichten erzählen. Eine Moral oder Belehrung hätten seine Bücher nicht. In der Erzählung der Rüsselmäuse stecke höchstens der Appell, eine Reise mit Naturerlebnissen zu verbinden.

Zum Schreiben von Kinderbüchern kam der ehemalige Augenarzt durch seine eigenen Kinder und später auch Enkel. „Ich hatte schon immer ein Faible, meinen Kindern vorzulesen“ erklärt er. Außerdem habe ihn fasziniert, dass Kinder immer und immer wieder dieselbe Geschichte hören wollen. Sein erstes Kinderbuch „Erzählst du mir noch eine Geschichte?“ schrieb Beck im Jahr 1989. Rund 2300 Exemplare wurden verkauft. Zu Becks zweitem Kinderbuch verhalf ihm sein Enkel Lukas. Beim Frühstück hatte er eine Geschichte hören wollen, jedoch sollte sich sein Opa eine eigene ausdenken und nicht aus einem Buch vorlesen. Die ausgedachte Erzählung wollte sein Enkel dann immer wieder hören und entwickelte sich so immer weiter. Schließlich entstand daraus im Jahr 2021 das Buch „Rotfuchs Bruno hat Glück“.

Erich Beck fing schon in der Lehre an zu Schreiben

Bevor Beck Kinderbuchautor wurde, arbeitete er 27 Jahre lang als Augenarzt in seiner eigenen Praxis in Neusäß. Beck konnte seinen Kindern schon immer besser Geschichten vorlesen und erzählen als seine Frau. Sein Talent zum Schreiben entdeckte er, als er in seiner Ausbildungszeit mit Werken über Augenheilkunde Erfolg hatte. Während seiner Laufbahn als Augenarzt schrieb Beck zwei Medizinbücher zur Prüfungsvorbereitung für Studierende. Für weitere Bücher fehlte ihm jedoch, trotz vieler Ideen, die Zeit. 2013 ging der Neusässer in den Ruhestand und konnte sich seinen Interessen und Hobbys widmen. In dieser Zeit war er auch vier Jahre Mitglied in einem Literaturkreis in Neusäß. Man habe sich alle sechs Wochen getroffen und ein Buch gelesen. Neben dem Schreiben spielt der ehemalige Augenarzt auch gerne Schach.

Becks Frau und Kinder unterstützen ihn in seiner zweiten Karriere als Autor. Seine mittlerweile 41-jährige Tochter las das kürzlich erschienene Buch Probe und gab ihm noch einige Tipps, bevor er das Exemplar an einen Verlag schickte. So erhielt die Geschichte ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis und es durfte auch mal die Frau zuerst ans Steuer und nicht der Mann. Die Meinung seiner Tochter scheint Beck sehr wichtig zu sein. „Wenn sie mir gesagt hätte, dass das Buch Quatsch ist, dann hätte ich es gelassen“, meint er. Für die Zukunft liegt es dem Autor am Herzen liegen, ein Buch über die Geschichte der Capoeira, einem brasilianischen Verteidigungstanz, zu schreiben. Auch dieses Buch soll ein Kinderbuch werden, dieses Mal jedoch keine Tiergeschichte.