Neusäß

06:56 Uhr

Wie steht es um die kleine „GroKo“ in Neusäß?

In Anlehnung an die ehemalige Bundesregierung mit ihrer Zusammenarbeit zwischen SPD und CDU/CSU könnte man auch in Neusäß von einer GroKo sprechen. Eine wirkliche Koalition ist das zwar nicht. Doch auch bei ihrer lockeren Zusammenarbeit sind sich die Fraktionen nicht immer einig.

Plus Nach der Kommunalwahl 2020 hatten CSU und SPD eine Zusammenarbeit vereinbart. Doch in jüngster Zeit fallen die Fraktionen immer wieder durch Meinungsverschiedenheiten auf.

Von Jana Tallevi

Es war die Überraschung nach der jüngsten Kommunalwahl im Frühjahr 2020: Nachdem die CSU im Neusässer Stadtrat um einen Sitz nicht mehr über die absolute Mehrheit in dem Gremium mit 30 Plätzen verfügte, hatte sich die stärkste Fraktion einen Partner gesucht. „Ergebnisoffen“, so hieß es damals von CSU-Fraktionssprecherin Karin Zimmermann, seien zunächst Gespräche mit den Grünen, den Freien Wählern und der SPD geführt worden. Mit letzterer, der mit drei Sitzen kleinsten Fraktion in der Runde, hatte sich die CSU schließlich zusammengetan und eine Zusammenarbeit vereinbart. Doch gilt die Vereinbarung immer noch?

Es gehe vorrangig darum, kontroverse Themen so zu besprechen, dass Kompromisse möglich seien, so Bürgermeister Richard Greiner damals. Was heute auffällt: Bei wichtigen Themen der Stadtentwicklung ist die SPD inzwischen oftmals anderer Meinung als die CSU – was sich auch in den Abstimmungsergebnissen spiegelt. Jüngstes Beispiel ist der geplante Ausbau der Bahnunterführung an der Landrat-Dr.-Frey-Straße. Während die CSU im Planungs- und Umweltausschuss sowie im Stadtrat für einen möglichen Ausbau stimmte, war die SPD dagegen. Wie die anderen Fraktionen im übrigen auch.

