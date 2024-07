Wo Eidechsen sich wohlfühlen

Im Frühjahr 2022 hat die Stadtverwaltung Neusäß Grundstücke in Ottmarshausen erworben, die zuvor als Schrebergärten oder Wochenendgrundstücke genutzt wurden und lange Zeit brach lagen. Da vormals an dieser Stelle die Krautgärten der Gemeinde Neusäß lagen, entstand die Idee, diese im Kontrast zu den feuchten, wenig artenreichen Futterwiesen in der Nachbarschaft anzulegen. „So wurde die Fläche nun als Biodiversitätsförderfläche, die zugleich auch eine Öko-Ausgleichsfläche für die Stadt darstellt, nutzbar gemacht“, erklärt Bürgermeister Richard Greiner.

Ansiedeln sollen sich dort beispielsweise Eidechsen. Sie gelten als sehr nützliche Insektenfresser, da sie im Hausgarten auch pflanzenschädigende Tiere wie Kohlweisslinge und Gemüsefliegen vertilgen. Weltweit gibt es rund 370 Eidechsenarten. In Deutschland leben nur fünf von ihnen. Sie sind streng geschützt. Da diese Arten inzwischen vom Aussterben bedroht sind, hat sich die Stadt Neusäß entschieden, auf der neuen Ökofläche einen Rückzugsort für Eidechsen und andere nützlicher Insekten und Kleinsttiere anzulegen.

Entstanden ist ein Sandbunker, der als Sommerquartier für Erdbienen und Co. dienen soll. Findlinge und Wurzelstöcke mit verschiedenen Schlupfmöglichkeiten bieten ein Winterquartier für die wertvollen Insekten und Reptilien. Eine frisch angelegte Feuchtmulde dient als Abgrenzung, Retentionsraum, Sickermulde und Himmelsteich, also als sich selbst speisendes, temporäres Stillgewässer. Rosen, Weidebüsche und Zaunkletterer wurden ergänzend als Nahrungsangebot angepflanzt.

Es wird wohl etwa zwei Jahre dauern, bis Tiere den angebotenen Lebensraum dauerhaft in Besitz nehmen werden. Zuerst muss sich eine Vegetation mit zahlreichen verschiedenen Blühkräutern einstellen, damit sich in ausreichender Anzahl dort auch Insekten wohlfühlen werden. Erst danach werden sich auch deren Jäger, also Eidechsen, Kröten oder Schlagen, ansiedeln. Die Stadtverwaltung bittet darum, die Anlage nicht zu betreten und Hunde dort streng an der Leine zu führen, damit sie auf der Ökofläche nicht buddeln oder jagen können. (AZ)