In der Neusässer Stadthalle gastierte am Wochenende ein prominentes Tanzpaar: Renata und Valentin Lusin, bekannt aus der RTL-Fernsehshow Let‘s Dance begeisterten beim Herbstball des Tanzsportzentrums Augsburg (TZSA). Wie die beiden ihr Publikum begeisterten - und wie anderen Gäste selbst das Tanzbein schwangen, sehen Sie in unserer Bildergalerie. (AZ)

