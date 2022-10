Neusäß

vor 48 Min.

Neusässer Tafel führt zweiten Ausgabetag ein – doch Lebensmittel werden knapp

Plus Durch die Flüchtlinge aus der Ukraine hat sich die Zahl der bedürftigen Familien in Neusäß, die bei der Tafel an der Philippuskirche einkaufen, verdoppelt.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine hat dazu geführt, dass die Neusässer Tafel ihre Kundschaft verdoppelt hat. "Der Bedarf an Lebensmitteln ist riesengroß geworden", sagt der Vorsitzende Knut Bickmann, der Nachfolger von Sabine Zimmermann, die zuvor viele Jahre lang die Tafel an der Philippuskirche in Westheim geleitet hatte. Steigende Lebensmittelpreise und Energiekosten treffen die Geringverdiener und Alleinerziehende mit Kindern hart, die Tafeln sind hier unerlässliche Bezugsquellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen