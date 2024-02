Zwölfjähriger wird in Neusäßer Schwimmbad beklaut

Ein Unbekannter stiehlt einem zwölfjährigen Jungen die Tragetasche in einem Erlebnisbad. Sowohl Handy als auch Geldbeutel waren darin.

Am Dienstag war ein zwölfjähriger Junge mit seiner Mutter im Erlebnisbad in der Birkenallee in Neusäß. Vor dem Schwimmen legte er seine Tragetasche auf einer Liege ab. Gegen 19.45 fiel ihm das Fehlen auf. Die Polizei vermutet, dass der Täter einen günstigen Augenblick in dem Zeitraum ausnutzte, um die Tasche zu stehlen. Darin befand sich Kleidung, Geldbeutel und Handy des Jungen. Der Diebstahlschaden bewegt sich laut Polizei im mittleren dreistelligen Bereich. (AZ)