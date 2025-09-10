Schülerinnen und Schüler aus Neusäß wollen die beste Klasse Deutschlands werden

„7a, total genial, wir hol'n uns den Pokal“. Mit diesem Kampfspruch startete die 7a des Justus-von-Liebig-Gymnasiums aus Neusäß in das „Schulbattle“. Dieses Fernduell entscheidet darüber, ob sie in der 22. Staffel von „Die beste Klasse Deutschlands“ auf Kika, hr und ARD in einer der Wochenshows antreten dürfen. Die zuständige Lehrkraft Veronika Wersin und Referendarin Eva Partheymüller zeigten sich Ende März zuversichtlich. „Das wird die beste Klasse Deutschlands.“

