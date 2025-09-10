Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Neusässer Schüler kämpfen im Schulbattle um den Titel „Beste Klasse Deutschlands“.

Neusäß

Schülerinnen und Schüler aus Neusäß wollen die beste Klasse Deutschlands werden

Die Klasse 7a des Gymnasiums will es in die Kika-Fernsehshow schaffen. Wir waren bei den Aufnahmen im März dabei. Am Freitag wird die Sendung ausgestrahlt.
Von Lisa Bäuml
    • |
    • |
    • |
    Die Klasse am Gymnasium im Neusäß war hoch motiviert und aufgeregt, an diesem Wettbewerb teilzunehmen.
    Die Klasse am Gymnasium im Neusäß war hoch motiviert und aufgeregt, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Foto: Marcus Merk

    „7a, total genial, wir hol'n uns den Pokal“. Mit diesem Kampfspruch startete die 7a des Justus-von-Liebig-Gymnasiums aus Neusäß in das „Schulbattle“. Dieses Fernduell entscheidet darüber, ob sie in der 22. Staffel von „Die beste Klasse Deutschlands“ auf Kika, hr und ARD in einer der Wochenshows antreten dürfen. Die zuständige Lehrkraft Veronika Wersin und Referendarin Eva Partheymüller zeigten sich Ende März zuversichtlich. „Das wird die beste Klasse Deutschlands.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden