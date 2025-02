Zwar sind die Planungen für die Großveranstaltungen in Neusäß in vollem Gange, dennoch warf der Kulturausschuss nochmal einen Blick zurück. Und zeigte sich durchwegs zufrieden. Für dieses Jahr gibt es allerdings viel zu bedenken - besonders in punkto Sicherheit.

Angela David Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis