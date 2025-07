Stadtfest Neusäß: Kracher gleich am ersten Wochenende auf der Open Air-Bühne

Da die große Hitze ab Freitag abklingen soll, steht einem guten Start des Neusässer Stadtfests gegen 17 Uhr nichts im Wege. Insgesamt mehr als 20 regionale und überregionale Bands sowie verschiedene Tanz- und Sportgruppen bieten über zwei Wochenenden hinweg musikalische und kulturelle Highlights auf der Open-Air-Bühne im Ägidiuspark. Geöffnet ist das Festgelände am Freitag und Samstag jeweils von 17 bis 24 Uhr, am Sonntag bis 22 Uhr.

Nach der offiziellen Eröffnung gegen 17 Uhr startet der Freitag mit Mirror Butterfly und der allseits bekannten Presley Family, am Samstag wird es dann rockig und poppig mit SIXtreme und der A-Capella-Gruppe Voicenet. Am Sonntagabend gehört den Bananafishbones die Bühne, die sich vor über 20 Jahren mit Hits wie „Easy Day“ in die Charts spielten.

Icon Vergrößern Am Sonntagabend spielen die Bananafishbones auf dem Stadtfest Neusäß. Foto: Agentur Icon Schließen Schließen Am Sonntagabend spielen die Bananafishbones auf dem Stadtfest Neusäß. Foto: Agentur

Verzaubern lassen kann man sich am Eröffnungstag auch von der „Mysteria“-Show der Narrneusia oder samstags von Tanzauftritten des Tanzsport-Zentrums Augsburg. Am Sonntag zeigt die Sing- und Musikschule Neusäß ihr Können. Neben den musikalischen und kulinarischen Genüssen ist aber auch für die ganze Familie allerlei Programm geboten, etwa beim Kinderschminken, dem Bastelkiosk oder bei der Neusässer Feuerwehr auf dem Kirchvorplatz.

Auch die Vereine und die Feuerwehr bieten viele Aktionen

An allen drei Tagen gibt es diese kreativen Mitmachaktionen, dazu auch eine Handballwurfstation des TSV Neusäß. Am Freitag kann man zudem Dreiräder und Lastenräder bei einer Probefahrt testen. Für die kleinen Radlerinnen und Radler gibt‘s eine Mitmach-Werkstatt. Am Samstag präsentiert die Feuerwehr ein Einsatzfahrzeug. Abends zaubern Walk-Acts mit LED-Edelsteinen glanzvolle Akzente in die Nacht. Am Sonntag findet von 17 bis 20 Uhr eine besondere Ausstellung auf dem Kirchenvorplatz statt: Präsentiert werden Dachzelte und ausgewähltes Campingzubehör – Micro-Camping wird zum Familienabenteuer. Ab 19 Uhr wird dann zu einem gemütlichen Stockbrot- und Marshmallow-Grillen eingeladen.

Darüber hinaus sorgen regionale Schmankerl, internationale Spezialitäten und erfrischende Getränke an den Buden für eine breite Genussvielfalt. Traditionell wird es auch wieder einige Kunsthandwerkerstände zu entdecken geben. Am Tauschpavillon können Kinder wieder Spielzeug probieren, tauschen, spenden oder gern auch mitnehmen.

Taschenkontrollen am Einlass

Die Taschen der Besucherinnen und Besucher werden an den Zugängen zum Festgelände kontrolliert, auf größere Taschen als DIN A 4 soll verzichtet werden. Man darf keine alkoholischen Getränke mitbringen und auch Fahrräder dürfen nicht mit in die Festzone genommen werden. Dafür stehen auf dem Rathausvorplatz eigene Fahrradständer bereit. Der Eintritt zum Stadtfest ist kostenlos. Das gesamte Programm gibt es im Internet unter neusaess.de/stadtfest. (dav, AZ)