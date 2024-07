Norbert Greim bleibt Vorsitzender des Seniorenbeirats

Der Seniorenbeirat in Stadtbergen macht nach der Wahl im Juni mit demselben Vorsitzenden weiter wie bisher: Norbert Greim wird das Gremium auch in den nächsten drei Jahren leiten. Wie berichtet, gibt es in der Stadt Stadtbergen seit vielen Jahren einen Beirat für Seniorinnen und Senioren, der sich für die Wünsche und Belange der Altersgruppe ab 60 Jahren einsetzt. Die Wahlen fanden in diesem Jahr per Brief und in Präsenz im Rathaus statt. Gewählt haben knapp zehn Prozent der entsprechenden Altersgruppe.

Das Ergebnis der Wahl hat jetzt das Kulturbüro der Stadt mitgeteilt. 5039 Personen hatten eine Wahlbenachrichtigung erhalten, 487 haben ihre Stimme abgegeben (davon acht zurückgewiesene Wahlbriefe). Gewählt sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. Das sind, in der Reihenfolge der meisten Stimmen, Franz Schmid, Helmut Göller, Norbert Greim, Christine Fichtner, Gertrud Gildemeier, Herbert Kratzer, Burkhard Kuhls, Matthias Bayer, Gerhard Zandtner und Heito Saladin. Nachrücker sind Carlo Wenig und Kurt Passow.

Viele Ältere haben per Briefwahl abgestimmt

Die meisten Wählerinnen und Wähler kamen aus der Altersgruppe der über 70-Jährigen, so die Statistik der Stadt, nämlich rund 40 Prozent. Aus dieser Gruppe hatten auch die meisten Personen an der Briefwahl teilgenommen, ebenfalls knapp 40 Prozent. In einer konstituierenden Sitzung wurde Norbert Greim zum Vorsitzenden wiedergewählt, sein Stellvertreter ist Helmut Göller. Ausgeschieden aus dem Gremium sind Norbert Brunner, Uschi Seib-Kundinger, Heinz Weinheimer, Bettina Polei-Stahl und Rainer Herpichböhm. (AZ)